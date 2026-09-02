Histórica marca de bicicletas cierra su fábrica en el norte de Chile: Estaba en funcionamiento desde 1956

02 sept. 2026 - 08:56 hrs.

La emblemática marca de bicicletas Oxford cerró sus instalaciones industriales ubicadas en la avenida Santa María, en el sector norte de Arica, poniendo fin a una era clave para el desarrollo fabril de la ciudad.

El término de las funciones abarca también al local comercial Oxford Store situado en el mismo recinto, el cual ya fue retirado del catálogo oficial de la compañía.

Hasta el momento, la firma no ha emitido pronunciamientos respecto al destino del inmueble ni sobre la situación de los 23 trabajadores que se desempeñaban en el lugar.

Surgimiento e hito industrial

Fundada a mediados del siglo XX por el ingeniero civil Julián Burgos Fuster —quien importó desde Francia los conocimientos técnicos de manufactura—, Oxford inauguró su planta el 30 de septiembre de 1956.

La inauguración estuvo liderada por el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, y la marca se convirtió en una firma pionera del incipiente sector industrial ariqueño antes de trasladar su sede principal a Santiago.

Aunque en los últimos años la mayor parte del ensamblaje y producción se realizaba en el extranjero, principalmente en China, la operación norteña se mantenía como la matriz histórica de la marca.

Dificultades financieras y reestructuración

Las complicaciones económicas del grupo se intensificaron durante la pospandemia. En junio de 2022, Oxford activó un plan de ajuste que conllevó el despido de 28 personas, entre los que se cuentan cuatro ejecutivos de gerencia, debido a caídas considerables en la facturación y presiones financieras, informó DF.

Según antecedentes presentados ante la justicia por el representante legal de la empresa, Juan Francisco Ready, las ventas descendieron aproximadamente un 52% en 2022 en relación con el ejercicio anterior, lo que significó un menor ingreso estimado en 9.100 millones de pesos.

Las dificultades se agravaron por mayores costos operativos derivados del alza en fletes, la volatilidad del tipo de cambio y una acumulación excesiva de inventario, que llegó a ser un 350% superior al promedio.

A pesar del cierre de las dependencias industriales en Arica, la firma mantiene sus actividades comerciales a través de su plataforma de comercio electrónico, una red de 10 tiendas físicas operativas entre Antofagasta y Temuco, distribuidores autorizados y la representación local de marcas internacionales de ciclismo.

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