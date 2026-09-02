Tras protagonizar polémica y accidente: Naya Fácil cambió de color su CyberTruck y explica por qué deja el rosado

02 sept. 2026 - 09:24 hrs.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al mostrar la radical transformación de su Tesla Cybertruck. La influencer decidió cambiar el color del vehículo, que durante los últimos años había lucido completamente rosado, para ahora llevarlo en blanco.

La propia creadora de contenido explicó que la modificación tiene un significado personal y que representa el cierre de una etapa de su vida.

“El tener el auto rosado era un sueño de pequeña, ya que nunca pude tener el auto de Barbie. Sané ese trauma de mi infancia, lo disfruté. Tuve 4 años el auto rosado y fue un sueño cumplido”, señaló.

“Ya no soy una niña”

Naya Fácil aseguró que ahora busca dejar atrás aquella etapa y comenzar un nuevo período en su vida. “Ya no soy una niña, hoy soy una mujer y quiero cerrar esta etapa junto a ustedes, mis Facilines que me acompañaron a sanarme”, expresó.

Sobre el nuevo color, la influencer afirmó que el blanco representa el momento que estaría viviendo actualmente.

“Hoy quiero mostrarles el nuevo comienzo, quiero mostrarles que me siento en paz, plena, próspera, tranquila. Y este color me representa bastante. El color de la paz”, explicó.

“Siento que el blanco llega a mi vida a entregarme tranquilidad y a mostrar la nueva Naya que soy hoy en día”, agregó.

En medio de una nueva polémica

El cambio de imagen de su vehículo ocurre mientras Naya Fácil enfrenta una nueva controversia. El martes pasado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ordenó a distintas compañías de internet bloquear 42 sitios de apuestas que operan sin autorización en Chile. Entre los dominios incluidos aparece nayafacil-903.com, vinculado a una plataforma de apuestas asociada a la influencer.

Finalmente, Naya Fácil reconoció que modificar el vehículo no fue sencillo: “Fue una decisión difícil, debo reconocer, pero también quiero mostrarles que los cambios a veces también son buenos y nos van a traer lindos momentos juntos, y lindos recuerdos”.

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