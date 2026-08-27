Naya Fácil cuenta complejo momento de salud y preocupó a sus seguidores: "No pensé que me iba a sentir tan mal"

27 ag. 2026 - 09:12 hrs.

Naya Fácil volvió a preocupar a sus seguidores en redes sociales luego de revelar que atraviesa un complejo problema de salud, el que incluso la obligó a solicitar atención médica en su casa.

La influencer compartió una serie de historias en Instagram donde contó que presenta los mismos síntomas que su hermana, quien también habría contraído un virus. Según explicó, durante la jornada sufrió intensos dolores de estómago, vómitos y un fuerte malestar físico.

“Me duele mucho el estómago, como a mi hermana. No ven que tenía un virus y los mismos síntomas”, partió señalando en el registro.

Incluso, detalló que estuvo mal durante toda la jornada. “Vomité todo lo que comí hoy día”, indicó.

Naya Fácil evidenció problemas de salud

“Qué lata andar enferma, no lo puedo creer. Acabo de vomitar todo, hasta el agua, y tengo mucha sed”, expresó en uno de los videos que compartió con sus seguidores.

Pero eso no fue todo, ya que también evidenció la intensidad de las molestias que estaba experimentando: “Estoy muy mal, me duele demasiado, tengo como cólicos. Del 1 al 10, un 9, un 8.5 e hice diarrea con sangre. Me siento mareada”.

“No recuerdo haber tenido un nivel de estómago a este nivel (…) No pensé que me iba a sentir tan mal, pero fue empeorando todo”, agregó.

Si bien en sus últimas historias se mostró mejor de salud, señaló tajante que “no me gusta estar enferma, quiero hacer mi vida normal y sobre todo salir”, cerró.