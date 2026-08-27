Casa se desplazó seis metros por intensas lluvias en Niebla: Hijo de la dueña escapó por una ventana

27 ag. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de la localidad de Niebla, en la región de Los Ríos, vive una emergencia luego de que su vivienda se desplazó seis metros producto de un desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas en la zona.

El derrumbe arrancó la casa de sus fundaciones y la dejó entre el cerro que cedió y un gran socavón que se formó hacia la quebrada. La vivienda quedó inhabitable y sus ocupantes debieron trasladarse a la casa de familiares cercanos.

Cuando comenzó el desplazamiento de la vivienda, uno de los hijos de la familia se encontraba solo al interior del inmueble y tuvo que escapar por una ventana ante la inestabilidad de la estructura.

El derrumbe dejó la casa al borde de una quebrada

La dueña de casa, Luisa Pacheco, relató que su hijo fue quien vivió el desprendimiento de la vivienda mientras ella cuidaba a su madre. "Estaba mi puro hijo aquí, a esa hora pasó a la casa y le tocó vivir esto. Del susto tuvo que salir por una ventana". Luisa relató que después la llamó llorando y le contó asustado: ‘Mamá, la casa se corrió hacia adelante’", dijo.

La fuerza del desplazamiento provocó daños al interior de la vivienda: el piso se levantó y terminó quebrándose, al igual que las instalaciones del baño, según relató la dueña de casa.

Pacheco aseguró que para su familia se trata de una situación sin precedentes: "Tengo sesenta y tantos años y nunca había pasado nada", señaló. Y agregó: "Yo creo que fue el exceso de lluvia, el agua ya no tenía dónde más meterse y pasó esto", afirmó.

La Municipalidad ya inició las gestiones para instalar una vivienda de emergencia, mientras la familia intenta reunir recursos mediante rifas con la esperanza de rescatar parte de los materiales de la casa y volver a construir. Luisa Pacheco proporcionó su teléfono y datos bancarios para quienes estén interesados en aportar: