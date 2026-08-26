Truenos ya se escuchan: Emiten alerta por tormentas eléctricas para este miércoles en la RM

26 ag. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por la alta probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y noche de este miércoles en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el organismo, las zonas donde se concentrará mayormente este fenómeno corresponden a la Cordillera Costa y la zona de Valle de la cuenca capitalina.

Truenos, viento y chubascos en la RM

Además del riesgo de descargas eléctricas, el pronóstico advierte sobre la ocurrencia de chubascos aislados y rachas de viento.

Ante esta alerta, las autoridades recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos, mantenerse alejado de estructuras metálicas o árboles aislados y asegurar objetos que pueda arrastrar el viento.

Truenos ya comienzan a sentirse en la capital

Pese a que el momento de mayor intensidad se proyecta hacia las últimas horas del día, diversos reportes ya dan cuenta de los primeros truenos en distintos puntos de Santiago.

Pasadas las 12:30 horas, usuarios de redes sociales reportaron un fuerte sonido a raíz de un trueno, el que pudo percibirse en comunas del sector oriente, principalmente.

Las autoridades de Senapred se mantienen monitoreando el comportamiento del sistema para desplegar protocolos de emergencia en caso de cortes de luz o imprevistos en las vías de tránsito.

Todo sobre Sistema frontal