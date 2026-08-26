Banco Central revela las nuevas monedas de $10 y $50: Comenzarán a circular en los próximos meses

26 ag. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central de Chile anunció nuevas versiones de las monedas de $10 y $50, las que comenzarán a circular de manera gradual por todo el país dentro de los próximos meses.

En concreto, se trata de nuevas monedas de curso legal, que mantendrán el mismo valor que las actuales, pero serán producidas mediante un proceso más eficiente.

Según informó el organismo, la nueva moneda de $50 comenzará a incorporarse gradualmente a partir de octubre de 2026. En tanto, la nueva moneda de $10 comenzará a circular a inicios de 2027.

¿Cuáles son las diferencias?

La moneda de $50 mantendrá su mismo tamaño: 25 mm y sólo tendrá un pequeño cambio en su peso, pasando de 7 a 6,5 gramos. La de $10 pasará de 21 a 18,7 mm y pesará 3,46 gr.

De acuerdo con el sitio web del Banco Central, las nuevas monedas de $10 y $50 "se hicieron mediante un extendido proceso de fabricación en el mundo que usa electricidad para adherir una o más capas de metal sobre un núcleo de acero. El resultado es una moneda del mismo valor y con la misma aceptación legal, pero producida de manera más eficiente".

¿Qué pasará con las monedas actuales?

Cabe aclarar que las monedas actuales de $10 y $50 seguirán siendo válidas y circularán conjuntamente con las nuevas piezas.

Por lo tanto, las personas no deberán acudir al Banco Central ni a una sucursal bancaria para obtener las nuevas monedas.

Estas ingresarán progresivamente al sistema y llegarán a la ciudadanía de forma natural, principalmente a través del vuelto y de las transacciones habituales en efectivo.

Así, durante el proceso de incorporación, las monedas actuales y las nuevas versiones de $10 y $50 podrán utilizarse simultáneamente, ya que ambas mantendrán su condición de monedas de curso legal.