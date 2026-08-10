La codiciada moneda de $100 que puede llegar a venderse hasta en $800 mil: Estos son sus detalles

10 ag. 2026 - 16:44 hrs.

Aunque el uso de dinero en efectivo y monedas ha ido disminuyendo progresivamente frente a los pagos digitales, algunas piezas en metálico guardan un valor muy superior a su cifra nominal. En el mundo de la numismática, coleccionistas y fanáticos están dispuestos a pagar grandes sumas por ejemplares que destacan por su escasez, errores de acuñación o historia.

Dentro de las piezas chilenas más buscadas, existe un particular modelo de $100 que podría llegar a venderse hasta por $800.000, dependiendo siempre de su estado de conservación y del interés de los compradores.

¿Por qué alcanza un precio tan elevado?

A diferencia de las monedas convencionales que circulan en el comercio diario, este cotizado ejemplar es una pieza de ensayo, es decir, una prueba técnica fabricada por la Casa de Moneda antes de autorizar o definir una emisión masiva.

Las características que la convierten en una reliquia tan valiosa son:

Diseño sin denominación: No tiene impreso el número "$100".

Sin fecha de acuñación: No tiene el año de fabricación .

. Detalle distintivo: Presenta un grabado con copihues en su estructura.

Al tratarse de una versión de prueba, la cantidad de unidades fabricadas fue muy limitada, por lo que es casi imposible encontrarla en el vuelto y la gran mayoría permanece resguardada por coleccionistas especializados.

Al sur del mundo

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¿Cómo saber si tienes una pieza valiosa y de qué depende su valor?

Si crees tener una moneda antigua o con características extrañas y buscas venderla, la recomendación de los expertos es acudir a tiendas especializadas en numismática o grupos de coleccionistas certificados para realizar una tasación real.

Es importante destacar que en el coleccionismo de monedas y billetes no existen precios regulados ni tarifas fijas. El valor final de la pieza dependerá exclusivamente de la oferta y la demanda entre particulares interesados, así como del estado de conservación del metal, donde la ausencia de rayones, desgaste o corrosión aumentará considerablemente su precio.

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