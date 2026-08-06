Onza cóndor: Este es el valor de la barra de oro que vende la Casa de Moneda como edición limitada

06 ag. 2026 - 12:56 hrs.

El mercado de metales preciosos en Chile cuenta con alternativas destacadas por su respaldo institucional y pureza. Entre las opciones oficiales emitidas por Casa de Moneda de Chile, la barra de oro de 1 Onza Cóndor sobresale como una de las piezas más cotizadas, tanto por inversionistas como por coleccionistas de numismática.

¿Cuál es el precio de la barra de 1 Onza Cóndor?

Según la tienda oficial de Casa de Moneda de Chile, la barra de 1 Onza Cóndor tiene un precio comercial de $5.090.990.

Este valor refleja el costo del metal noble en el mercado junto con el valor numismático y artesanal que otorga la institución acuñadora.

En términos de peso y pureza, la barra de oro de 24 quilates contiene oro fino de ley 999,9 (máximo nivel de pureza) y garantiza un peso mínimo de 31,1 gramos (equivalente a 1 onza troy). Sus dimensiones son de 47,05 mm de largo por 27,05 mm de ancho, ofreciendo un formato compacto y fácil de resguardar.

Diseño simbólico y altos estándares de seguridad

Más allá de ser un activo de refugio, la edición destaca por su diseño único dedicado al cóndor andino. Esta majestuosa ave, que puede alcanzar hasta 3 metros de envergadura al desplegar sus alas, simboliza la libertad, grandeza e identidad cultural de los Andes.

Para proteger la inversión y certificar la autenticidad del producto, la barra viene asegurada mediante tecnología Certicard.

Cada pieza se entrega sellada en un blíster transparente por ambas caras, integrado en una estructura plástica rígida del tamaño de una tarjeta de crédito. Este empaque incluye múltiples elementos de seguridad diseñados para evitar falsificaciones y preservar el metal intacto ante el paso del tiempo.

Imagen de la Onza Cóndor / Casa de Moneda

Disponibilidad y proceso de compra

Identificada con el código SKU 90006364, la barra de 1 Onza Cóndor se comercializa como una edición limitada.

Dado su elevado valor y el interés que suscita, la compra en el sitio web de Casa de Moneda (pincha aquí) se gestiona con un sistema de venta controlada y registro previo. Este proceso está sujeto a los términos y condiciones vigentes para la compraventa de metales preciosos en Chile.

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