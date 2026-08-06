Trabajos con IA: ¿Cuánto más pagan los cargos que exigen estas habilidades?

06 ag. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Dominar herramientas de inteligencia artificial dejó de ser una ventaja reservada para especialistas. Hoy, esa habilidad comienza a reflejarse directamente en el sueldo y está cambiando la forma en que las empresas buscan talento.

Mientras la demanda por estos conocimientos crece en distintos países, también aumenta la diferencia salarial entre quienes saben utilizar IA y quienes aún no incorporan estas competencias.

Hasta un 62% por habilidades IA

Un estudio del Barómetro Global de la IA en el Empleo 2026, elaborado por PwC tras analizar más de mil millones de ofertas laborales en seis continentes, reveló que los puestos que exigen habilidades en inteligencia artificial ofrecen una prima salarial promedio de 62% respecto de cargos comparables que no requieren ese conocimiento.

La cifra representa un aumento frente al 57% registrado el año anterior y refleja el peso que la IA está adquiriendo en el mercado laboral.

La inteligencia artificial comienza a influir directamente en los salarios

El avance de estas tecnologías también se observa en América Latina. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la proporción de ofertas laborales electrónicas que exigen conocimientos en inteligencia artificial pasó de entre 2,5% y 4% durante 2022 y 2023 a cerca de 7% en 2025. Este es el nivel más alto desde que el organismo comenzó a medir este indicador.

El mismo BID proyectó anteriormente que hasta 132 millones de empleos de la región, equivalentes al 44% del total, estarán expuestos a procesos de automatización impulsados por inteligencia artificial durante la próxima década.

En ese escenario, el gerente comercial de Regum, Andrés Álvarez, sostuvo que este proceso sigue una transformación que el mercado laboral ya ha vivido en otras etapas, aunque ahora ocurre a un ritmo mucho mayor.

"El mercado laboral siempre ha cambiado con cada avance tecnológico. Ya ocurrió con la llegada de la máquina, que sustituyó labores que antes se hacían, por ejemplo, con una pala", explicó.

Más adelante, añadió: "Lo que estamos viviendo es un cambio tecnológico acelerado que ya está generando un nuevo paradigma laboral y una exigencia de nuevos conocimientos para mantenerse vigente en un mercado que cambia rápidamente".

Adaptarse se vuelve una necesidad

Para Álvarez, el desafío ya no pasa únicamente por aprender a utilizar una plataforma de inteligencia artificial, sino por desarrollar una capacidad permanente para incorporar nuevas herramientas a medida que aparecen.

"La inteligencia artificial no está reemplazando algunos trabajos; está redefiniendo las habilidades que el mercado valora. Por eso, el desafío no es solo aprender una herramienta, sino desarrollar una capacidad permanente de adaptación. En América Latina, si no fortalecemos la educación en ese sentido, será cada vez más difícil competir con las economías más avanzadas", afirmó.

IA en las finanzas

La rapidez con que evoluciona la IA también comienza a influir en las decisiones financieras de las personas. Una encuesta de HSBC realizada a cerca de 10.000 inversionistas de alto patrimonio en diez mercados mostró que la Generación Z (86%) y los millennials (82%) son quienes más recurren a estas herramientas para informarse sobre inversiones y finanzas.

Sin embargo, el estudio también concluyó que, al momento de tomar una decisión, el criterio humano sigue siendo predominante: solo 12% señaló que la inteligencia artificial fue el factor más influyente en su última inversión, mientras que 62% indicó que la orientación de un profesional financiero fue la principal referencia.

La necesidad de actualizar conocimientos también aparece en las proyecciones del Foro Económico Mundial. Según ese organismo, hacia 2030 cambiará el 39% de las competencias laborales actuales. Este escenario, según Regum, refuerza la importancia de la formación continua para enfrentar un mercado laboral que evoluciona con rapidez.

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