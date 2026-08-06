Detienen a acusado de amenazar de muerte a policías en plena transmisión en vivo por Instagram

06 ag. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser imputado por publicar amenazas de muerte contra funcionarios de la institución y de Carabineros durante una transmisión en vivo realizada por la policía civil en redes sociales.

La detención fue concretada por detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), en coordinación con el Ministerio Público, luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor de los mensajes publicados a través de Instagram.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del sector de Laguna Verde, en la región de Valparaíso, donde además fue incautado un teléfono celular que será sometido a peritajes.

Las amenazas fueron publicadas durante una transmisión institucional

Según informó la PDI, los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo en la que la institución dio a conocer los resultados de un operativo contra una organización criminal dedicada a la internación de grandes cantidades de droga al país.

En la actividad participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano; el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros Vásquez, además de otras autoridades.

Durante la emisión, un usuario de Instagram publicó comentarios ofensivos y amenazas de muerte dirigidas contra funcionarios de la PDI y de Carabineros, haciendo referencia a eventuales ataques contra personal policial.

Investigación permitió identificar al presunto autor

El subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, explicó que tras las diligencias desarrolladas por los equipos especializados fue posible establecer la identidad del presunto responsable.

"Este sujeto fue identificado en la ciudad de Valparaíso, se procedió a hacer vigilancia y seguimiento; por lo tal, se contó también con un trabajo colaborativo en coordinación con una unidad de Valparaíso. En este caso, la brigada tiene el código de esa ciudad, y posteriormente a la detención también se realizó la entrada y registro del inmueble, procediendo a la incautación del dispositivo móvil a través del cual había proferido estos mensajes en tono de amenaza", indicó el subprefecto Sepúlveda.

Respecto al detenido, la autoridad de la PDI explicó: "Es un sujeto que es bastante activo en las redes sociales a través de diferentes perfiles públicos, donde por lo general se caracteriza por tener este tipo de mensaje o comunicaciones contra el sistema y las instituciones públicas. También cuenta con un prontuario delictual, tiene antecedentes policiales por detención, por el delito de abuso sexual y desacato a la autoridad".

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que instruyó las diligencias investigativas que culminaron con la detención del imputado.

Durante el procedimiento realizado en Laguna Verde, detectives de la Brico, con apoyo de la Brigada Antinarcóticos de Valparaíso, detuvieron al sospechoso e incautaron un teléfono celular.

El dispositivo será periciado por especialistas con el objetivo de determinar su eventual vinculación con las amenazas investigadas.