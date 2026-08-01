PDI de San Ramón incautó drogas avaluadas en más de $46 millones: Detenidos poseían cargadores de subametralladora

01 ag. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal San Ramón desarticularon una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba desde distintos inmuebles de la Villa Bahía Catalina. En el operativo también se incautaron municiones, cargadores de subametralladora y más de $3,2 millones en efectivo.

Los detectives detuvieron a ocho personas por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas.

La investigación permitió establecer la existencia de una organización criminal que utilizaba diversos inmuebles de la Villa Bahía Catalina para la comercialización de sustancias ilícitas.

Además, sus integrantes exhibían a través de redes sociales armamento semiautomático, lo que motivó diversas diligencias investigativas.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó 13 órdenes de entrada y registro, las que fueron ejecutadas por los detectives, logrando la detención de ocho imputados vinculados a la organización.

Durante el procedimiento se incautaron 2.067,53 gramos de cocaína base, 1.832,27 gramos de clorhidrato de cocaína, 837,07 gramos de cannabis sativa y 10,1 gramos de ketamina, droga avaluada en $46.343.900.

Asimismo, los oficiales decomisaron 16 cartuchos calibre 9 mm, dos cargadores de subametralladora, tres balanzas digitales, elementos para la dosificación de drogas, 594,71 gramos de cafeína, dos teléfonos celulares, un DVR, una licuadora inalámbrica y $3.232.000 en dinero en efectivo.