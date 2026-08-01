Investigan presunto ajuste de cuentas tras doble homicidio en Santiago centro: Motociclistas percutaron alrededor de 100 disparos

01 ag. 2026 - 02:56 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes se registró un doble homicidio en la comuna de Santiago, en el sector de Avenida 10 de Julio.

El fiscal adjunto Luis Barraza Alarcón, de la Fiscalía del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), entregó los primeros antecedentes sobre el homicidio.

¿Qué dijo el fiscal?

Según explicó el persecutor, un vehículo que se desplazaba en dirección al poniente fue abordado por sujetos en motocicletas, quienes les dispararon repetidamente. "El día de hoy, alrededor de las 21:40 horas, en el sitio del suceso acontecido acá en Avenida 10 de Julio, es un vehículo que se movilizaba en dirección hacia el poniente; fue abordado por unas motocicletas, produciéndose una gran cantidad de impactos balísticos al vehículo, lo cual ha producido la muerte de dos personas al día de hoy", detalló Barraza.

El fiscal indicó que la principal hipótesis que maneja la Fiscalía corresponde a un doble homicidio consumado. "La principal hipótesis en este momento es un doble homicidio consumado, en el que participó una motocicleta. Sus ocupantes, aún desconocidos, hicieron múltiples disparos y causaron la muerte de las víctimas", señaló, agregando que todo ocurrió con el vehículo en movimiento, cuyo conductor perdió el control tras el ataque e impactó, activándose los airbags.

Respecto a las víctimas, el persecutor precisó que se trataría de dos hombres de nacionalidad extranjera, aunque su identidad y eventual parentesco aún están siendo determinados. "Podemos establecer que son dos personas extranjeras, sin embargo, su vínculo familiar se está investigando, ya que primero es necesario identificarlas plenamente", afirmó. Asimismo, descartó que el vehículo mantuviera encargos vigentes por robo.

Consultado sobre la cantidad de agresores y una posible relación con un ajuste de cuentas, el fiscal fue cauto y remarcó que la investigación recién comienza. "Estamos en una etapa preliminar de la investigación, por lo cual podemos asegurar que existen muertes involucradas, pero es muy pronto para señalar cuántos participaron", indicó, sin descartar ni confirmar dicha hipótesis. En cuanto a la evidencia recabada en el sitio del suceso, Barraza destacó la magnitud del ataque: "Tenemos una gran cantidad de evidencia balística que se pudo apreciar, alrededor de 100".

Finalmente, el fiscal informó que existen registros de cámaras de seguridad en el sector, los cuales aún deben ser analizados, y valoró el trabajo de las policías en la escena. "Existen registros de cámara en estos momentos, sin embargo, todavía no se han entregado. Planeamos analizarlos durante estas primeras horas de la investigación", sostuvo, destacando además la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el resguardo de la escena del crimen.

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