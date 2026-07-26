Detective PDI frustra asalto en servicentro: un delincuente murió tras balacera

26 jul. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de robo registrado durante la tarde de este domingo en un servicentro de la Ruta 68, en la comuna de Pudahuel, terminó con un presunto delincuente fallecido luego de un enfrentamiento a disparos con un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los primeros antecedentes, el detective se encontraba en el lugar cuando fue abordado por al menos dos individuos que llegaron en un vehículo y, presuntamente, lo intimidaron utilizando armas de fuego.

Frente a esa situación, el funcionario hizo uso de su arma de servicio, originándose un intercambio de disparos entre ambas partes.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes resultó gravemente herido y falleció posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el incidente, el vehículo utilizado por los involucrados fue localizado en la comuna de Lampa. El automóvil presentaba diversos impactos balísticos que, de manera preliminar, corresponderían a los disparos efectuados durante el procedimiento.

Personal especializado de la PDI desarrolla peritajes tanto en el servicentro donde ocurrieron los hechos como en el vehículo recuperado, con el objetivo de establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento.

Las diligencias también buscan identificar y ubicar al resto de los participantes del asalto, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente la dinámica del hecho.