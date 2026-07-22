Impactante hallazgo de osamentas humanas enterradas en "casa de cautiverio" del Tren de Aragua en Quinta Normal

22 jul. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante operativo policial liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Secuestros (ECOH) del Ministerio Público dejó al descubierto macabros antecedentes en la comuna de Quinta Normal.

En una vivienda señalada como un sitio de cautiverio utilizado por el Tren de Aragua, las autoridades hallaron osamentas humanas enterradas a aproximadamente dos metros de profundidad.

El procedimiento se concretó tras una extensa investigación enfocada en desarticular a una célula particular del grupo criminal, denominada "Los Mapaches", quienes se encuentran bajo la lupa de la justicia por el delito de asociación criminal y diversas labores delictivas en la Región Metropolitana.

Un centro de operaciones multidelito

Según detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros (BIPE) de la PDI, el inmueble no solo funcionaba como una casa de seguridad para el cautiverio y la ejecución de torturas a personas secuestradas, sino que también operaba bajo una lógica de explotación comercial ilícita.

Entre las dinámicas identificadas en el lugar destacan:

Subarriendo informal : Las habitaciones eran alquiladas a ciudadanos extranjeros, la mayoría en situación migratoria irregular.

: Las habitaciones eran alquiladas a ciudadanos extranjeros, la mayoría en situación migratoria irregular. Red de microtráfico : Acopio y distribución de sustancias ilícitas.

: Acopio y distribución de sustancias ilícitas. Comercio sexual: Uso de dependencias para la prostitución en la misma propiedad.

"Estas organizaciones son multidelito, por ende, se utilizan muchas veces para la distribución de drogas e incluso se ejerce comercio sexual en algunas de estas habitaciones", explicó el subprefecto Barrientos.

El hallazgo bajo tierra y la posible identidad

A partir de los antecedentes recopilados durante la investigación, el personal especializado —perteneciente a la BIPE, la Brigada de Homicidios Centro-Norte y el Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim)— intervino el terreno con labores de excavación.

Los restos óseos fueron encontrados justo debajo de la primera habitación ubicada al costado derecho del inmueble, sector que en la superficie era habitado y utilizado de forma cotidiana por una persona para pernoctar. La inspección preliminar confirmó que las osamentas corresponden a restos humanos.

Respecto a la identidad de la víctima, las primeras hipótesis policiales apuntan a que podría tratarse de una persona por quien se interpuso una denuncia por presunta desgracia hace dos años.

Los peritajes forenses del Servicio Médico Legal y los análisis genéticos de la PDI continúan en desarrollo para lograr la identificación formal del cuerpo.

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