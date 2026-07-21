Condenan a célula del Tren de Aragua que montó una red de explotación sexual en el Portal Fernández Concha

21 jul. 2026 - 14:23 hrs.

Este viernes, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencias de presidio perpetuo para ocho miembros de una célula vinculada al Tren de Aragua. Los condenados montaron una red de trata de personas con fines de explotación sexual en el sector de la Plaza de Armas, que fue desbaratada en 2024 por la Fiscalía Centro Norte y la PDI.

La estructura criminal mantenía su centro de operaciones en departamentos de calle Lira y el Portal Fernández Concha. Desde estos puntos, coordinaban la captación y el traslado ilegal de mujeres, principalmente de nacionalidad venezolana, hacia territorio nacional.

Lewis Rubén Ponce Ortiz, identificado como el líder de la agrupación, recibió la pena de presidio perpetuo simple por trata de personas reiterada. A esta sanción se sumaron siete años por asociación ilícita y cinco años y un día por tráfico de drogas.

Los mandos medios Luis Jerardo Osal Rodríguez y José Gregorio Rodríguez Milano también fueron sentenciados a de por vida. Ambos cumplían roles de coordinación, captación internacional y control coercitivo sobre las víctimas bajo el sistema de "multas".

La investigación, a cargo de la fiscal Carolina Suazo, acreditó que la red generó ingresos superiores a los 1.700 millones de pesos durante 16 meses de operación. El dinero provenía del cobro de deudas por traslados e impuestos semanales por el uso de espacios en la vía pública para ejercer la prostitución.

Alexandra Milano Ibarra y Carlos Barrios Moreno fueron condenados por administrar los lugares de acogida y recaudar las ganancias generadas. El tribunal validó pruebas que demostraron el registro contable detallado de los servicios impuestos a las mujeres.

Chileno entre los operadores

Entre los sentenciados figura el ciudadano chileno Carlos Romero Madariaga, quien actuaba como el operador financiero de la organización. Romero facilitaba sus cuentas bancarias para el movimiento de capitales y el financiamiento de la logística delictiva.

Kevin López Escobar y Brayan Valencia Hernández, encargados de la recaudación territorial en el centro de Santiago, recibieron igualmente presidio perpetuo. Su función era vigilar a las víctimas en terreno y asegurar el pago de los montos exigidos.

El fallo judicial incluye el comiso de todas las armas, drogas y bienes incautados durante el desmantelamiento de esta célula operativa.

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