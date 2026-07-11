Decretan prisión preventiva para 30 imputados vinculados al Tren de Aragua: Fiscalía apeló a las cautelares de otros ocho acusados

11 jul. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con la resolución de las medidas cautelares concluyó este sábado la formalización de las 38 personas detenidas en el marco de una investigación que desarticuló una presunta célula del Tren de Aragua que operaba en la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

30 imputados en prisión preventiva

Tras tres jornadas de audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva para 30 de los imputados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La investigación desarrollada por la Fiscalía permitió establecer que la organización mantenía una estructura jerarquizada y que una parte importante de sus operaciones era coordinada desde el interior del penal Santiago 1.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, el grupo funcionaba como una organización dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades, con una estructura definida para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Entre los formalizados se encuentran 30 ciudadanos venezolanos, además de siete chilenos y un colombiano.

En la audiencia, la jueza Viviana García resolvió aplicar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para seis mujeres que, según la investigación, mantenían vínculos con la organización y eran parejas de algunos de los imputados. En estos casos se decretó arresto domiciliario, arraigo nacional y la prohibición de mantener contacto con los demás acusados.

Asimismo, otro imputado quedó sujeto a arresto domiciliario total luego de haber sido detenido en flagrancia con droga al interior de su vivienda.

Fiscalía busca que los 38 imputados queden en prisión

Pese a la decisión del tribunal, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Schibar, presentó una apelación durante la audiencia para solicitar que los 38 imputados permanezcan en prisión preventiva, argumentando la participación que, según la investigación, habrían tenido dentro de la organización criminal.

Con esta resolución, la causa continuará su tramitación mientras la Corte revisa la apelación presentada por el Ministerio Público respecto de las medidas cautelares aplicadas a los ocho imputados que no quedaron privados de libertad.

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