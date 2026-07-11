La Ruta 57 cambiará por completo: Conoce las obras que contempla la nueva concesión entre Santiago y Los Andes

11 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en el proyecto de Segunda Concesión de la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, iniciativa que contempla una serie de obras destinadas a modernizar una de las principales vías que conectan la Región Metropolitana con la Región de Valparaíso.

El proyecto considera la construcción de nueva infraestructura, la ampliación de la carretera, mejoras en la conectividad y la incorporación de un sistema de cobro electrónico, con el objetivo de aumentar la seguridad y mejorar los tiempos de desplazamiento de quienes utilizan esta ruta.

La iniciativa abarca las rutas 57-CH y G-71, además de una nueva conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 5, al sur de la comuna de Colina, y la construcción de la nueva Ruta Los Andes Oriente.

Ministerio de Obras Públicas

Entre las principales obras se encuentran la ampliación a terceras pistas en el primer tramo de la Ruta 57, la construcción de nuevas calles de servicio, ciclovías, pasarelas con accesibilidad universal, enlaces y un nuevo túnel paralelo al actual túnel Chacabuco, el que además será rehabilitado.

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Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento de la conectividad transversal, nuevas áreas de servicio, paraderos, aceras, sistemas de iluminación, drenaje y medidas de seguridad vial.

Más puentes, enlaces y pasarelas

Las obras consideran la construcción de cuatro nuevos puentes, el reemplazo de otros diez y la ampliación de un puente existente.

En materia de conectividad, también se proyecta la construcción de 15 nuevos enlaces, el mejoramiento de otros cinco y la ampliación de dos estructuras ya existentes.

A ello se suma la construcción de 20 nuevas pasarelas peatonales y el reemplazo de otras siete, además de la habilitación de cerca de 23 kilómetros de ciclovías y 54 kilómetros de nuevas calles de servicio.

¿Cuándo estarán listas las obras?

De acuerdo con la planificación del Ministerio de Obras Públicas, la totalidad del proyecto entrará en servicio durante 2035.

La iniciativa contempla una inversión oficial estimada en 23.893.000 UF, lo que se traduce en más de $975 mil millones. Y será desarrollada bajo el sistema de concesión, con un plazo máximo de 49 años. Su financiamiento provendrá del cobro de peajes a los usuarios que utilicen la ruta.

Con estas obras, el MOP busca elevar los estándares de seguridad, mejorar la conectividad entre Santiago, Colina y Los Andes y responder al aumento del flujo vehicular que ha registrado este corredor vial en los últimos años.