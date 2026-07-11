De la mano de Bellingham: Inglaterra se mete a semifinales del mundial al derrotar a la Noruega de Haaland

11 jul. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un infartante partido que se definió en el alargue, la Inglaterra de Jude Bellingham se metió a las semifinales del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a la Noruega de Erling Haaland.

"Los Tres Leones" conocerán a su próximo rival tras la definición del encuentro entre Argentina y Suiza que se desarrollará esta misma jornada.

Bellingham mantiene la ilusión de Inglaterra

Los dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

Inglaterra, la tercera selección clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador del Argentina-Suiza.

Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.

El madridista, con seis goles en tantos partidos en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 50 años después.

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