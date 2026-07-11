"RIP Jay": Futbolista chileno despide a Jayden Adams, su fallecido compañero de equipo en Sudáfrica y que disputó el Mundial 2026

11 jul. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista chileno Marcelo Allende reaccionó al fallecimiento de su compañero de equipo Jayden Adams, quien murió este sábado tras haber representado a Sudáfrica en el Mundial de 2026.

A través de sus redes sociales, el volante nacional, que actualmente milita en Mamelodi Sundowns, compartió una emotiva despedida para el jugador sudafricano.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Allende subió una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen sonriendo mientras compartían en el club, acompañándola con un breve, pero sentido mensaje: "RIP Jay".

@marcelo.allendebravo

La publicación se compartió minutos después de que se confirmara la muerte de Adams, noticia que ha generado conmoción tanto en Sudáfrica como entre sus compañeros de equipo y el mundo del fútbol.

Despedida del integrante del "Bafana Bafana"

"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", declaró el Ministro del Deporte de Sudáfrica, Gayton McKenzie en un comunicado, sin precisar la causa del fallecimiento.

"El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", añadió.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", reaccionó en su cuenta de X la Unión de Futbolistas Sudafricanos, mientras que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) escribía que "el fútbol pierde a uno de los suyos".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar "inmensamente triste" por la noticia y trasladó el pésame en nombre de "todas las personas de la FIFA y de la comunidad del fútbol mundial".

La policía sudafricana anunció la apertura de una investigación después de encontrar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, para esclarecer las causas del deceso.

Jayden Adams disputó los tres partidos de Sudáfrica en la primera fase del Mundial en Norteamérica en el marco del grupo A: en los dos primeros fue titular, ante México y República Checa, mientras que en el tercero, contra Corea del Sur, fue suplente y entró en juego en el minuto 80.

No participó, sin embargo, en el partido de despedida de los Bafana Bafana del torneo, la derrota 1-0 ante Canadá en dieciseisavos de final.

Profesional desde 2020, este jugador nacido en Ciudad del Cabo militaba en el club Mamelodi Sundows desde enero de 2025 y formó parte de la selección sudafricana que fue tercera en la Copa de África de Naciones (CAN) de Costa de Marfil en 2024.

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