Messi y Haaland en busca de la semifinal: ¿A qué hora juegan Argentina vs Suiza y Noruega contra Inglaterra?

11 jul. 2026 - 07:00 hrs.

Este sábado se definen a los dos últimos semifinalistas para la recta final de la Copa del Mundo 2026, que se está desarrollando en Norteamérica y que tendrá como protagonistas a Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Por otro lado, Francia y España disputarán la primera semifinal tras derrotar a Marruecos y Bélgica, respectivamente, la que se jugará el próximo martes 14 de julio y que definirá al primer finalista del Mundial.

¿A qué hora juega Argentina con Suiza?

Argentina, la actual campeona del mundo, podría jugar su tercera semifinal mundialista en este siglo luego de que en 2014 venciera a Países Bajos, en 2022 a Croacia y este 2026 deberá vencer a los suizos para llegar a la instancia de los cuatro mejores de la competencia.

Pese a las dudas que ha dejado en sus recientes encuentros con Egipto y Cabo Verde, los sudamericanos que quedan en competencia llegan como favoritos, con un inspirado Lionel Messi que busca convertirse en goleador del torneo, quien lleva 8 goles al igual que el francés Kylian Mbappé.

De este modo, el duelo entre los campeones del mundo y los europeos se jugará de la siguiente manera:

Argentina vs Suiza - 21:00 horas (Estadio Kansas City).

Cabe mencionar que la hora corresponde a territorio chileno.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra?

En la otra vereda se encuentran los vikingos liderados por Erling Haaland, quienes deben superar a los ingleses para convertirse en la sorpresa de la copa. El partido se disputará así:

Noruega vs Inglaterra - 17:00 horas (Estadio Miami).

Este horario también corresponde a la hora chilena y los que ganen ambos encuentros se enfrentarán entre sí para definir a los finalistas.

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