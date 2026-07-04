Paraguay busca derribar a Francia por los octavos de final del Mundial 2026: ¿A qué hora son los partidos este sábado?

04 jul. 2026 - 07:00 hrs.

Sin tiempo para digerir las emociones de los dieciseisavos de final del Mundial, este sábado arrancan los octavos, en los que Paraguay tratará de parar al mejor ataque del campeonato, el francés, y Marruecos desafiará a Canadá.

No han pasado aún 24 horas de lo que podría haber sido la mayor sorpresa de la historia de las Copas del Mundo, la eliminación de la vigente campeona Argentina ante la debutante Cabo Verde, y el torneo mantiene el ritmo endiablado de partidos.

La Argentina de Messi necesitó la prórroga para derribar la resistencia de Cabo Verde, que igualó por dos veces un marcador adverso antes de inclinarse por 3-2 en el tiempo extra.

¿Quién y a qué hora juegan este sábado por los octavos de final del Mundial?

Este sábado parten los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos, los que se disputarán de la siguiente manera:

Canadá vs Marruecos - 13:00 horas.

- 13:00 horas. Paraguay vs Francia - 17:00 horas.

Cabe mencionar que ambos horarios corresponden a la hora chilena.

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El resto de emparejamientos de octavos serán Brasil-Noruega (domingo), Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (el lunes) y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia (el martes).

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