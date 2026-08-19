Hasta 18 horas sin agua: Anuncian corte de suministro en 3 comunas de Santiago

19 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este miércoles 19 de agosto.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 18 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

En específico, son las comunas de Las Condes, Macul y El Bosque, las que sufrirán interrupción en el suministro.

En el caso de las dos primeras, la medida se tomó por un cambio de válvula, mientras que en la última por un cambio de grifo.

Estos son los perímetros afectados:

Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves:

Macul

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:

El Bosque

Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 21:00 horas del jueves

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