Tienda oficial de BTS llega a Chile: $55.000 valen palillos de metal

03 oct. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de dos semanas de los esperados conciertos de BTS en Chile, la agrupación ya comenzó a marcar presencia en el país con la apertura de su tienda oficial BTS POP-UP: ARIRANG IN SANTIAGO, espacio que estará disponible hasta el 1 de noviembre.

Los cupos para ingresar al recinto se agotaron rápidamente, pero mientras las ARMY se preparan para los shows, los precios de algunos productos se han convertido en uno de los temas más comentados.

Entre ellos destacan unos palillos de sushi metálicos que tienen un valor de $55.000, cifra que llamó la atención.

BTS POP-UP: ARIRANG IN SANTIAGO

Pero este no es el único producto que tiene un precio elevado. Entre los artículos disponibles también se encuentran conjuntos de ropa a $276.000, mientras que el Totebag ARIRANG alcanza los $65.000.

En la tienda también se encuentra disponible el Lightstick, elemento utilizado por las fanáticas durante los conciertos, cuyo valor es de $83.000. También están disponibles productos relacionados con el álbum principal del tour: el vinilo “Arirang” cuesta $80.000, mientras que el álbum “Arirang” tiene un valor de $55.000.

BTS POP-UP: ARIRANG IN SANTIAGO

Otro de los artículos que llamó la atención es el llavero Arirang, que alcanza los $46.100.

Precios y cobro del IVA

Los valores generaron comentarios entre las fanáticas, quienes esperaban encontrar precios más accesibles para los productos oficiales de la agrupación.

Además, algunas asistentes reportaron una diferencia entre los precios exhibidos y el monto cobrado al momento de pasar por caja, debido a que el IVA no estaba incluido en los valores publicados inicialmente.

Así, los palillos metálicos de $55.000 se transformaron en uno de los productos que más llamó la atención entre quienes llegaron hasta la tienda oficial de BTS en Santiago.

Así es la pop up de Chile ??? #bts #btspopup #btschile https://t.co/xlCGI34cnQ — BTS ARMY CHILE (@btsarmy_chile) October 2, 2026

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