"Habían al menos tres hijos contratados": Denuncian casos de nepotismo con dinero público en la Corporación Cultural de Colina
22 nov. 2026 - 13:32 hrs.
América Transparente denunció casos de nepotismo en la Corporación Cultural de Colina, luego de que una investigación descubriera al menos tres hijos del director y la subdirectora contratados con sueldos por sobre el promedio de los trabajadores.
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