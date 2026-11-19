19 nov. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se refirió a las tensiones que han marcado su gestión en la cartera, luego de que este jueves se confirmara la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, en medio de las diferencias internas que se hicieron públicas durante los últimos días.

Consultada por los cuestionamientos y los recientes cambios al interior del ministerio, la secretaria de Estado sostuvo que las dificultades responden a un escenario de transformación.

Lincolao habla de "resistencia al cambio" en su ministerio

"Lo que está sucediendo en el mundo es que estamos en un momento transformador. En un momento inigualable, donde todo está cambiando por la tecnología, pero también por la influencia de ella en la sociedad", señaló la ministra.

En esa línea, planteó que los procesos de transformación no son sencillos y que pueden generar tensiones. "Cuando uno vive en un momento de ese tipo, disruptivo, no es fácil. Cuando tú estás viviendo en un momento transformador como este, siempre van a haber situaciones, alguna resistencia al cambio, cosas de ese tipo", agregó.

"En diez años nos vamos a acordar de este minuto, del liderazgo que tuvimos y de la fuerza que tuvimos para hacer lo que es necesario para el país", añadió.

La secretaria de Estado también defendió su gestión y descartó renunciar a su cargo. "Yo soy una persona muy segura de lo que estamos haciendo. Yo tengo 30 años de trayectoria. La vida no es fácil nunca, especialmente cuando tú estás haciendo cambios", sostuvo.

Ministra se refiere a la salida de Carolina Rossi

Respecto de la salida de los dos subsecretarios que han dejado sus cargos durante su gestión, Lincolao manifestó su agradecimiento por el trabajo que realizaron y les deseó éxito en sus próximos desafíos.

"Yo aprecio el trabajo que hicieron los dos subsecretarios. Muchísimo, muchísimo. Yo les deseo lo mejor. Pero esas son cosas que ocurren", expresó.

En particular, al referirse a Carolina Rossi, la ministra reiteró sus buenos deseos y llamó a concentrarse en los desafíos futuros: "Yo le deseo lo mejor a Carolina, y creo que el Presidente Kast lo dijo muy claro ayer, que lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar, pensar en el futuro".

Además, al ser consultada por su relación con el biministro Claudio Alvarado, aseguró que es buena y que sostuvo una conversación con él durante la jornada anterior.

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