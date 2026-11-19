19 nov. 2026 - 19:39 hrs.

El actor estadounidense Larry Poindexter falleció a los 66 años, luego de permanecer hospitalizado durante varios días tras ser atropellado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando el intérprete cruzaba una calle en el sector de Studio City y fue embestido por un vehículo. Producto del impacto, sufrió diversas lesiones, entre ellas varias costillas fracturadas.

¿Qué se sabe de su muerte?

Según informó el medio especializado Deadline, Poindexter tenía programada una cirugía para tratar sus heridas durante la mañana del miércoles.

Sin embargo, murió repentinamente antes de que pudiera someterse al procedimiento. Hasta ahora, no se ha informado una causa médica oficial de su fallecimiento ni se ha confirmado que haya sido consecuencia directa del atropello.

La trayectoria de Larry Poindexter

El intérprete desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la industria audiovisual, con participaciones en cerca de 200 producciones entre películas y series de televisión.

Una de sus apariciones fue en la primera temporada de "Friends", donde interpretó a Dave, un bombero que apareció en el episodio "The One with the Candy Hearts".

También formó parte de reconocidas producciones televisivas como "Days of Our Lives", donde dio vida a Ben Welch y posteriormente al sacerdote Father Louis. A estas se suman sus participaciones en "JAG", "General Hospital", "Santa Barbara", "Will & Grace", "CSI: Crime Scene Investigation" y "S.W.A.T.".

En el cine, actuó en la comedia "17 Again" (2009), protagonizada por Zac Efron y Matthew Perry. En esa película interpretó al decano de la escuela.

Su trabajo más reciente en televisión fue una aparición en la cuarta temporada de "The Lincoln Lawyer", estrenada durante este año.

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