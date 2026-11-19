19 nov. 2026 - 12:35 hrs.

Leonardo Farkas y Sergio Rojas se vieron las caras este jueves en el Centro de Justicia de Santiago, durante una nueva audiencia por la querella de injurias y calumnias presentada por el empresario en contra del periodista.

La audiencia tuvo un momento clave cuando la defensa de Rojas propuso una salida alternativa: Rojas estaba dispuesto a ofrecer disculpas públicas. Según Chilevisión, el texto ya había sido redactado y entregado a los abogados de Farkas.

Sin embargo, el empresario se negó a llegar a un acuerdo. Su postura fue tajante y explicó al tribunal que busca defender la honra de su familia, por lo que su objetivo es que el periodista sea condenado. Estas declaraciones luego fueron reiteradas a los medios al terminar la audiencia.

"Pedí que le den la condena máxima"

"Yo nunca quise llegar a un acuerdo. Yo vine a defender mi honra personal, la de mi señora, de mis hijas y de mi familia. Eso no se transa. Y quise venir, porque no estoy aceptando ningún tipo de disculpa ni nada", comenzó señalando a la prensa.

"En julio esto se debería haber terminado, nunca di instrucción de llegar a ningún acuerdo, pero entre los abogados... ustedes saben... dicen, bueno, 'ellos ofrecen una disculpa, en menos de 30 días'. Yo nunca fui citado, por eso no vine", agregó el filántropo.

Farkas explicó que su abogado le recomendó no continuar con la querella y aceptar las disculpas públicas. "Entonces yo les dije: 'ya, para el escándalo. Un mes más, un mes más'. Mi señora me dijo 'están dañando tu honor'. Entonces dije que del mismo grupo (de abogados) manden a otro y yo vengo y voy a decir que a mí me hagan caso", relató.

En la instancia, reiteró que no aceptará "ninguna disculpa pública, porque toda esta gente habla cualquier brutalidad, ganan rating, están más famosos que antes. No le tengo miedo a nadie, ni a la Claudia (Schmitd), ni a él, que tienen guardado esto".

Al ser consultado por los dichos de Sergio Rojas, quien dijo no estar arrepentido, declaró: "No me importa nada lo que diga. Vengo a resguardar el honor de mi familia. Y pedí que le den la condena máxima".

"Estoy representando a toda la gente pobre, que no tiene recursos, que no puede contratar a estos abogados y que los difaman", concluyó antes de retirarse de tribunales.

No se arrepiente de sus dichos

Rojas, por su parte, llegó al recinto con su característico sentido del humor. Antes de la audiencia había advertido a sus seguidores: "Si no vuelvo a escribir es porque me quedé preso", mensaje que compartió mediante su canal de difusión de Instagram.

El periodista también aseguró que no se arrepiente de sus dichos y lanzó una particular anécdota sobre su vestimenta: contó que llegó con zapatos sin cordones "por si quedo inmediatamente en detención para facilitarle a Gendarmería el proceso", según Chilevisión.

El conflicto se originó por comentarios de Rojas en el podcast "Noche de Pirañas", donde abordó supuestas fiestas privadas de connotación sexual que habrían involucrado a Farkas. El empresario presentó la querella en julio de 2026 ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

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