19 nov. 2026 - 12:04 hrs.

Los fanáticos del reguetón ya tienen una cita marcada en el calendario. Don Omar confirmó que volverá a Santiago en 2027 y escogió un escenario emblemático para reencontrarse con el público chileno.

El cantante puertorriqueño se presentará el 27 de octubre del próximo año en el Estadio Monumental, como parte de su gira internacional "The Last King World Tour".

El propio artista compartió la noticia a través de Instagram, con un mensaje dedicado a sus seguidores nacionales: "Chile, ustedes saben que lo nuestro viene de hace rato".

Precios de las entradas

La preventa de entradas comenzó este jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas. Para acceder a ella, es necesario un código que se obtiene al registrarse en el sitio donomar.com.

La producción del evento también anunció los precios y la distribución de los sectores. Los valores comienzan en $55.000 y alcanzan los $450.000 para los paquetes VIP.

Estos son los precios informados:

Galería A, B y C: $55.000.

$55.000. General: $70.000.

$70.000. Cordillera: $85.000.

$85.000. Océano: $95.000.

$95.000. Bandoleros: $115.000.

$115.000. Rapa Nui: $120.000.

Todos los valores están sujetos a cargos por servicio.

Paquetes VIP para el concierto de Don Omar

Además, se habilitarán dos experiencias especiales que no incluyen participación ni encuentro con el artista:

Kingdom VIP 2 ($280.000): ingreso anticipado a la zona general, póster y polera oficial.

ingreso anticipado a la zona general, póster y polera oficial. Kingdom VIP 1 ($450.000): acceso a zona VIP frente al escenario, salón lounge, ingreso anticipado y un kit con CD, póster, polera y bolsa tote.

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