19 nov. 2026 - 11:18 hrs.

Después de varios días lejos de Chile y con dificultades para encontrar un vuelo de regreso, Karen Doggenweiler finalmente volvió a las pantallas de Mega este jueves 19 de noviembre.

La animadora había quedado atrapada en Las Vegas, Estados Unidos, luego de una suspensión masiva de vuelos que afectó al país norteamericano.

Tras distintas gestiones, consiguió abordar un avión el martes pasado y pudo regresar. Su llegada a "Mucho Gusto" fue celebrada por sus compañeros.

Cabe destacar que la periodista viajó a Estados Unidos junto a Rafael Araneda en el marco de la gira promocional del Festival de Viña. Durante su estadía, incluso asistieron a los Latin Grammy.

"Estoy de vuelta con todas las energías renovadas"

José Antonio Neme fue quien anunció su retorno al matinal y aprovechó de bromear sobre el complejo viaje que tuvo que hacer para volver a Chile.

"Luego de 72 horas de vuelo. Los Ángeles-San Diego, San Diego-Ciudad de México, Ciudad de México-Ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala-San Salvador (...) De La Serena por tierra a Lampa y de ahí en bicicleta a Vicuña Mackenna", comentó entre risas.

Poco después, Doggenweiler apareció en pantalla sonriente y saludó al equipo que la esperaba en el estudio.

"¡¿Cómo están?! Besos para ustedes, de vuelta al fin con mi José querido, con ustedes, con mi equipo!", expresó la conductora.

"Estoy de vuelta, con todas las energías renovadas, con mucha alegría y con harta copucha", agregó.

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