19 nov. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del paso de los restos de un sistema frontal que dejaron nubosidad y algo de inestabilidad en los valles centrales, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, proyectó el cierre del actual episodio de lluvias en la zona central luego de esta jornada de jueves.

Durante su reporte matinal de este jueves, el especialista explicó que la masa de baja presión que se aproximaba desde el océano perdió fuerza al chocar con las altas presiones del continente, disipando su energía antes de tocar tierra de manera intensa.

"Por fin podemos decir que ya se acabó el ciclo, al menos en la zona central, de precipitaciones después del día de hoy", celebró Leyton, precisando que, si bien existe una leve probabilidad de gotas aisladas al inicio de la próxima semana, el escenario estará dominado por las altas temperaturas.

¿Dónde lloverá este jueves y cómo estará Santiago?

Para esta jornada de jueves, Santiago registrará una pausa respecto al calor de los días anteriores, alcanzando una temperatura máxima de 24°C bajo un cielo mayormente nublado en el valle.

Según detalló el meteorólogo, las precipitaciones de hoy en la Región Metropolitana se concentrarán exclusivamente como chubascos débiles y ocasionales en la precordillera y en la parte alta de las comunas del sector oriente, mientras que el centro de Santiago se mantendrá sin lluvias.

Un panorama similar se observará hacia el oriente de Rancagua y en la zona precordillerana del Maule, con vientos que rondarán los 25 a 28 kilómetros por hora durante la tarde.

Chubascos débiles en el sur y radiación extrema hacia el norte

Para el resto del país, Leyton pronosticó una jornada marcada por el contraste entre el viento en la costa norte y la inestabilidad intermitente en el tramo sur: