19 nov. 2026 - 08:05 hrs.

Una famosa tienda de artículos del hogar estrenó una nueva sucursal en formato inédito. Hablamos de Casaideas, que desde ahora tendrá un pequeño local dentro del Metro de Santiago.

El espacio se ubica en la estación Universidad de Chile, en el acceso que conecta con Paseo Ahumada, y se le bautizó como "Casaideas Pop".

El espacio tiene apenas 15 metros cuadrados, convirtiéndose en la tienda más pequeña de la compañía en sus 33 años de historia.

El módulo reúne cerca de 350 productos, entre ellos velas, juguetes, artículos de papelería, adornos navideños y algunos artículos para mascotas. Los precios comienzan en $1.000.

"Es como un Casaideas al paso"

La iniciativa busca acercarse a quienes transitan por el Metro y necesitan hacer compras rápidas. Cedric Moller, gerente general de la empresa, lo define como un nuevo canal de venta: "Es como un Casaideas al paso".

En conversación con LUN, el ejecutivo explicó que la oferta irá cambiando según la época del año. Por ejemplo, en marzo incorporarán más artículos escolares y durante abril y mayo prepararán productos para el Día de la Madre.

El tamaño obligó a reducir considerablemente el catálogo. Los 350 artículos disponibles representan cerca del 10% del surtido habitual, mientras que una tienda tradicional de la marca tiene una superficie promedio cercana a los 900 metros cuadrados.

¿Habrá más locales de este tipo?

Moller aseguró que la apertura no fue pensada como una experiencia aislada: "Este concepto no nació para ser uno. Nació para ser un nuevo canal de venta".

Entre los lugares que les interesa explorar mencionó otras estaciones de Metro y comunas donde actualmente no tienen presencia. "Puente Alto, por ejemplo, es una comuna importante", comentó al citado medio.

La ubicación también fue clave para el proyecto: el local está antes de los torniquetes y recibe tanto a pasajeros de las líneas 1 y 3 como a personas que cruzan la estación para salir hacia otra calle. El equipo inicial está compuesto por cinco asistentes y un jefe de tienda.

Casaideas cuenta actualmente con 45 locales en Chile y otros 60 distribuidos entre Perú, Bolivia, Colombia y México. Además, Moller adelantó que dentro de un mes abrirán una tienda en Iquique y sostuvo: "Aún hay espacios para seguir creciendo".

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