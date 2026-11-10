Línea 9 del Metro de Santiago ya lleva un 5% de avance: ¿Cuándo estaría operativa?

10 nov. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Las obras de construcción de la futura Línea 9 del Metro de Santiago alcanzaron un 5% de avance global al cierre de octubre de 2026, consolidando el puntapié inicial de un proyecto clave para el sistema de tren subterráneo capitalino.

Con una inversión de casi 2.700 millones de dólares, el nuevo trazado abarcará 27 kilómetros y 19 estaciones. Unirá de norte a sur a dos millones de habitantes en ocho comunas (Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto), lo que permitirá conectar el centro de la capital con el sector de Bajos de Mena en solo 35 minutos.

Calendario de inauguración: ¿En qué fechas abrirá cada tramo?

La puesta en marcha de la Línea 9 se dividió en tres fases operativas que abrirán progresivamente entre los años 2030 y 2033:

Primer tramo (operativo en 2030) : Tendrá 14 kilómetros de extensión y 10 estaciones desde Bío Bío (Línea 6) hasta la Plaza de La Pintana, zona donde se ubicarán los talleres y cocheras del trazado y donde el túnel de conexión ya cuenta con 280 metros excavados.

: Tendrá 14 kilómetros de extensión y 10 estaciones desde Bío Bío (Línea 6) hasta la Plaza de La Pintana, zona donde se ubicarán los talleres y cocheras del trazado y donde el túnel de conexión ya cuenta con 280 metros excavados. Segundo tramo (Operativo en 2032) : Añadirá 4 kilómetros y 4 estaciones entre Bío Bío y Puente Cal y Canto, punto estratégico que se transformará en la primera estación de la red con combinación cuádruple (Líneas 2, 3, 7 y 9). Actualmente esta etapa avanza en labores de rescate arqueológico.

: Añadirá 4 kilómetros y 4 estaciones entre Bío Bío y Puente Cal y Canto, punto estratégico que se transformará en la primera estación de la red con combinación cuádruple (Líneas 2, 3, 7 y 9). Actualmente esta etapa avanza en labores de rescate arqueológico. Tercer tramo (operativo en 2033): Sumará 9 kilómetros y 5 estaciones finales desde la Plaza de La Pintana hasta la Plaza de Puente Alto. El trayecto continúa en proceso de tramitación ambiental e iniciará sus faenas previas a inicios de 2027.

Reducción en los tiempos de viaje y combinaciones clave

Una vez completada la obra a lo largo de la avenida Santa Rosa, los viajes entre el centro santiaguino y el centro de Puente Alto se reducirán a 35 minutos, lo que implica un ahorro de tiempo del 27% frente a los 48 minutos que toma el trayecto actualmente.

Además del importante nodo de combinación cuádruple en Puente Cal y Canto, la Línea 9 permitirá hacer transbordos con el resto de la red en las estaciones Santa Lucía (Línea 1), Matta (Línea 3), Bío Bío (Línea 6), Santa Rosa (Línea 4A) y Plaza de Puente Alto (Línea 4).

Esta importante etapa coincide con un periodo de gran expansión para la red pública de transporte subterráneo, que contempla además los progresos en la Línea 7, proyectada para ser inaugurada a fines de 2028, y los trabajos de extensión en la Línea 6.



