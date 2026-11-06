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Metro de Santiago cerrará más tarde el sábado por la Teletón 2026: Revisa los horarios de las estaciones que se extenderán

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció una extensión horaria para este sábado 7 de noviembre con motivo del cierre de la Teletón 2026, que tendrá su noche de cierre en el Estadio Nacional de la comuna de Ñuñoa.

La medida busca facilitar el regreso a casa de quienes asistan a la esperada velada, que contará con las presentaciones de destacados como Princesa Alba, Leo Rey, Tito El Bambino, entre otros

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¿Qué estaciones cerrarán más tarde?

Metro indicó que la operación especial contempla 4 horas y media adicionales de servicio (desde sábado para domingo). Las estaciones y los horarios en que se extenderán son las siguientes:

Estaciones de ingreso 

  • Estadio Nacional (L6)
  • Ñuñoa (L3 y L6)

Estaciones de salida

Línea 6:

  • Cerrillos
  • Franklin (con Estación Intermodal operativa)
  • Ñuñoa
  • Los Leones

Línea 3:

  • Plaza Quilicura
  • Universidad de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Estación de combinación

  • Ñuñoa (Línea 3 y Línea 6)

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Además, Metro de Santiago contará con Cajas Auxiliares del Banco de Chile para que los usuarios puedan realizar su donación a la Teletón de manera más rápida y expedita. Estas Cajas Auxiliares estarán disponibles este sábado 07 de noviembre de 09:00 a 19:00 horas en 19 estaciones de la red. Conócelas en detalle haciendo click aquí.

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