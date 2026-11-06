Metro de Santiago cerrará más tarde el sábado por la Teletón 2026: Revisa los horarios de las estaciones que se extenderán

06 nov. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció una extensión horaria para este sábado 7 de noviembre con motivo del cierre de la Teletón 2026, que tendrá su noche de cierre en el Estadio Nacional de la comuna de Ñuñoa.

La medida busca facilitar el regreso a casa de quienes asistan a la esperada velada, que contará con las presentaciones de destacados como Princesa Alba, Leo Rey, Tito El Bambino, entre otros.

¿Qué estaciones cerrarán más tarde?

Metro indicó que la operación especial contempla 4 horas y media adicionales de servicio (desde sábado para domingo). Las estaciones y los horarios en que se extenderán son las siguientes:

Estaciones de ingreso

Estadio Nacional (L6)

Ñuñoa (L3 y L6)

Estaciones de salida

Línea 6:

Cerrillos

Franklin (con Estación Intermodal operativa)

Ñuñoa

Los Leones

Línea 3:

Plaza Quilicura

Universidad de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Estación de combinación

Ñuñoa (Línea 3 y Línea 6)

Además, Metro de Santiago contará con Cajas Auxiliares del Banco de Chile para que los usuarios puedan realizar su donación a la Teletón de manera más rápida y expedita. Estas Cajas Auxiliares estarán disponibles este sábado 07 de noviembre de 09:00 a 19:00 horas en 19 estaciones de la red. Conócelas en detalle haciendo click aquí.