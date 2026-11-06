Nieve acumulada en la cordillera: Experta advierte riesgo de aluviones y avalanchas en la Región Metropolitana

06 nov. 2026 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

La nieve que aún permanece acumulada en la Cordillera, sumada a las altas temperaturas pronosticadas para el verano, podría favorecer la ocurrencia de remociones en masa en la Región Metropolitana, con riesgos de aluviones en sectores como el Cajón del Maipo y Farellones.

Las nevadas tardías registradas durante el invierno y la primavera extendieron la temporada de los centros de esquí y permitieron acumular agua para los meses de verano. Sin embargo, también dejaron una importante cantidad de nieve en la alta montaña, que ahora enfrenta un periodo de deshielo.

"La nieve no está de manera estable"

Cristina Ortega, directora de Geología de la Universidad Central, explicó en Megatiempo que las condiciones actuales mantienen inestable la nieve en las laderas de la cordillera.

“Hay distintos tipos de fenómenos que pueden probablemente ocurrir durante esta época. Tenemos que recordar que estamos en una época de deshielo. Entonces, si bien tenemos una gran cantidad de nieve acumulada debido a las tormentas que han ocurrido en la alta cordillera últimamente, hay una inestabilidad atmosférica, y lo podemos ver, ya que tenemos días ahora que están un poco más fríos, pero también se nos acercan grandes temperaturas. Entonces, la nieve en específico no está de manera estable en las laderas en este momento”, señaló.

Advierten riesgo de aluviones en el Cajón del Maipo y Farellones

La especialista explicó que las lluvias intensas acompañadas de una isoterma alta pueden acelerar el derretimiento de la nieve y provocar desplazamientos de material en las laderas.

“Está todo más inestable, todo puede ir ocurriendo de manera más repentina. Estas lluvias que ocurren de manera intensa, con isoterma bien alta, finalmente hacen que esta nieve que está de momento de manera sólida se fluidice, cambie de estado súbitamente, y finalmente se puedan producir aluviones importantes en la zona, por ejemplo, como del Cajón del Maipo, en la zona de Farellones, hablando de la parte más central de Chile. “Obviamente, a lo largo de toda la cordillera es lo mismo”, advirtió Ortega.

A este escenario se suma la saturación del suelo por las precipitaciones que se han registrado de manera constante durante esta temporada. Según la académica, esa condición facilita que el terreno alcance su umbral de saturación y que los materiales de las laderas comiencen a desplazarse.

“Debido a las lluvias tenemos una gran saturación en el suelo. O sea, el agua, producto de estas lluvias que han sido constantes, intensas y permanentes, anómalamente en esta época, han aumentado la cantidad de agua disponible en el suelo y cómo ha percolado en este. Entonces es muy fácil en este momento alcanzar el umbral de saturación de esos suelos y, por lo tanto, alcanzar ese umbral. Entonces, eso que estaba de manera sólida en la ladera, puede comportarse como un fluido y ocurrir aluviones como lo que vimos en Las Condes en los últimos días”, explicó.

Ante estos riesgos, la especialista destacó la importancia del monitoreo y la prevención, especialmente para quienes realizan actividades deportivas en la alta montaña.

“Es algo que en general los centros de esquí, que en el fondo es un negocio, están pendientes de este tipo de situaciones. Pero digamos que a lo largo de Chile, hablar de avalanchas es algo todavía un tema que no es tan conocido, y mundialmente todavía se desconocen varias temáticas o varios detalles de cómo se comportan y cómo podemos nosotros alertar acerca de las avalanchas específicamente que son de nieve”, concluyó.

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