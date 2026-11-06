Fiscalía instruye diligencias por muerte de Sebastián Lelio

06 nov. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte del cineasta chileno Sebastián Lelio, a los 52 años, motivó que la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyera diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Durante la tarde de este viernes, el Ministerio Público informó que el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, se dirigió hasta el domicilio del director, ubicado en Las Condes, para encabezar las primeras diligencias. Hasta el lugar también llegó personal de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El mensaje de la familia tras la muerte de Sebastián Lelio

La noticia fue comunicada por su pareja, Amalia Kassai, quien publicó un mensaje en su cuenta de Instagram a nombre de las familias Lelio Kassai y Campos Watt.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio", señaló el comunicado.

"Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", agregaron.

El mensaje concluyó con una petición de respeto a la intimidad de la familia durante este difícil momento.

La trayectoria de Sebastián Lelio

Lelio alcanzó reconocimiento internacional en 2013 con Gloria, película protagonizada por Paulina García. Por su interpretación, la actriz obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Posteriormente, el director realizó una nueva versión de la historia, titulada Gloria Bell, protagonizada por Julianne Moore.

En 2018 estrenó Una mujer fantástica, largometraje que obtuvo el Óscar a Mejor Película Internacional y se convirtió en la primera producción chilena en conseguir una estatuilla en esa categoría.

Su trabajo más reciente fue La Ola, estrenada en 2025 e inspirada en las manifestaciones feministas ocurridas en Chile durante 2018.

En ese momento, Lelio estaba trabajando en la película “Poeta chileno”, basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.