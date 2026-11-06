"No puedo creerlo": Las figuras del cine y del espectáculo que han despedido a Sebastián Lelio

06 nov. 2026 - 15:15 hrs.

En la tarde de este viernes, se confirmó el fallecimiento, a los 52 años, del director de cine chileno Sebastián Lelio, generando reacciones de diversas figuras del cine y del espectáculo, quienes lamentaron su muerte.

La noticia fue dada a conocer por su pareja Amalia Kassai, quien compartió un comunicado a nombre de la familia.

"Lo siento tanto", comentó la actriz Mariana Digirolamo. Por su parte, Carmen Gloria Bresky manifestó: "Un abrazo enorme y llenop de amor. Lo lamento mucho".

José Antonio Raffo escribió: "Todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, sabemos la hermosa persona que fue".

"Sin palabras", expresó Javiera Contador, mientras que la actriz Fernanda Salazar comentó: "lo siento muchísimo Amalia. Te mando mucho amor a ti y a su familia".

Reacciones desde el mundo del espectáculo

El crítico de televisión René Naranjo escribió en su cuenta de X: "Querido Sebastián Lelio, leo que has partido de este mundo y simplemente no puedo creerlo".

El periodista Nicolás Copano hizo lo propio en la misma red social: "Muy triste. Confirman la muerte de Sebastian Lelio. Terrible".

La trayectoria de Sebastián Lelio

El nombre de Lelio alcanzó proyección mundial en 2013 con Gloria, película protagonizada por Paulina García. La interpretación de la actriz fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el Oso de Plata a mejor actriz.

Posteriormente, reimaginó la película e hizo su versión chilena-estadounidense, titulada "Gloria Bell", la cual fue protagonizada por Julian Moore.

Pero no fue hasta el 2018 que su carrera se consolidó de manera internacional con "Una Mujer Fantástica", el primer y único largometraje chileno que ha conseguido un Oscar. En este caso, obtuvo el premio a Mejor Película Internacional.

Más recientemente, en el 2025 lanzó la película "La Ola", inspirada en las manifestaciones feministas ocurridas en Chile en 2018.

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