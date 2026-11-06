"Emocionalmente esto me destruyó": Yamila Reyna rompe el silencio tras condena de Américo y revela qué le pidió a la Justicia

06 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Un importante paso en el proceso judicial que enfrentó a Yamila Reyna y Américo se concretó este viernes, luego de que el cantante recibiera una condena por los hechos de violencia denunciados por la actriz. Tras conocerse la resolución, la también comediante conversó con Mucho Gusto de Mega, donde entregó sus primeras impresiones y reconoció el desgaste emocional que significó enfrentar la causa.

“Comienza para mí un nuevo comienzo”: El desahogo de Yamila Reyna

“Hoy por fin llegué al cierre final. Comienza para mí un nuevo comienzo de poder buscar mi paz, mi armonía, la que no he tenido en todos estos meses”, expresó la argentina, quien aseguró que revivir los episodios durante las distintas instancias judiciales fue especialmente difícil.

Durante la entrevista, Reyna también explicó que desde el comienzo de la investigación tuvo una petición clara: que se hiciera justicia y que el cantante recibiera ayuda para evitar que una situación similar volviera a ocurrir.

“Yo le dije: quiero que se haga justicia y quiero que él haga una terapia para que esto no le vuelva a pasar a una mujer que esté cerca de su círculo el día de mañana”, señaló.

La actriz también aclaró que nunca buscó perjudicar laboralmente a su expareja. De hecho, reveló que solicitó que la reclusión parcial fuera diurna, considerando las actividades profesionales del artista.

“Yo jamás me puse un permiso para él. La idea con esto es que este trabajo amargo al menos sirva para algo”, sostuvo.

“Acá no hay un ganador”: Su reflexión tras la condena

Otro de los momentos más emotivos de la conversación ocurrió cuando se refirió al reconocimiento de los hechos por parte de Américo.

“Yo no me creo un triunfo ni me siento una ganadora por esto, porque acá no hay un ganador, acá hay un daño gigante que se ocasionó a ambas partes”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el episodio tuvo consecuencias profundas en su vida: “A mí emocionalmente esto me destruyó”.

Finalmente, Yamila explicó que decidió continuar con el proceso pensando también en otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“Muchas veces pensé en bajar los brazos, porque te agota el proceso”, reconoció. Sin embargo, destacó que los testimonios de otras mujeres fueron un motor para seguir adelante.

“Si con esto voy a lograr que una mujer más se atreva a hablar y salga de un lugar que le hace daño, yo me doy por pagada”, concluyó.

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