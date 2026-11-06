"Este reconocimiento es del equipo": Restaurante chileno logra un puesto entre los mejores del mundo

06 nov. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El restaurante chileno Boragó alcanzó el puesto 22 en el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2026, convirtiéndose en el único representante nacional dentro de los 50 mejores establecimientos gastronómicos del mundo.

Con este resultado, el restaurante liderado por el chef Rodolfo Guzmán subió un lugar respecto de la edición anterior y consiguió la mejor posición alcanzada por un restaurante chileno en la historia de la clasificación.

El reconocimiento llega después de 12 años de presencia de Boragó en el ranking. Además, continúa siendo el único restaurante chileno entre los 100 primeros de la lista.

El reconocimiento de Rodolfo Guzmán

Desde la ceremonia de premiación en Lima, Guzmán dedicó el resultado a quienes forman parte del trabajo y abastecimiento del restaurante: "Hoy, más que un restaurante, somos una familia. Este reconocimiento es del equipo y de las personas que recolectan y producen para nosotros a lo largo de todo Chile", expresó el chef.

En esta edición, Boragó superó a otros restaurantes sudamericanos, como el argentino Don Julio, que quedó en el puesto 44, y los colombianos Celele y El Chato, ubicados en los lugares 31 y 46, respectivamente.

Boragó Vitacura

El primer puesto del ranking fue para el restaurante español Asador Etxebarri. En tanto, el mexicano Quintonil fue el establecimiento latinoamericano mejor posicionado, al alcanzar el cuarto lugar. En total, 11 restaurantes de Latinoamérica quedaron entre los 50 primeros.