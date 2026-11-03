Lollapalooza Chile 2027: Revisa el listado de artistas por día

03 nov. 2026 - 19:35 hrs.

Lollapalooza Chile ya publicó la programación oficial para cada uno de los tres días que durará el festival, el cual se llevará a cabo los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027.

Al igual que su versión del año pasado, el evento se realizará en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.

Con el anuncio del cartel se confirma que Charli XCX encabezará la jornada del viernes 12 de marzo, The Killers la del sábado 13 y Travis Scott la del domingo 14.

Revisa el line up completo por día a continuación:

Line-up viernes 12 de marzo

Charli XCX

David Guetta

Sombr

Dominic Fike

Cage The Elephant

Lola Young

Tomora

Leon Bridges

Gondwana

Quique Neira

Ana Tijoux

Snow Strippers

Yorghaki

Nina Urgell

Amaia

SFDK

Leo Rey

Boy Harsher

Congreso

Dinamarca

Violet Grohl

Hermanos Ilabaca

We Are The Grand

Lorna

Olivia García

White MJ

Nando García

Rootz HiFi

Javiera Electra

La Ramona

Vibration Echoes

Line-up sábado 13 de marzo

The Killers

The Neighbourhood

Fontaines D.C.

The Prodigy

Malcolm Todd

Raye

Adéla

Marlon Hoffstadt

Alex Anwandter

Santaferia

Javiera Mena

Lucky Brown

K4os

Boys Noize

Elta Taubert

Santos Bravos

Los Testas

Saramalacara

Natalia Lacunza

Mind Enterprises

Pascual Arroyo

Kuina

Catalina y Las Bordonas de Oro

Teodietoedio

Iza TKM

Ryan

Rootz HiFi

Line-up domingo 14 de marzo

Travis Scott

Queens of the Stone Age

Rawayana

Geese

Slayyyter

Four Tet

Francisca Valenzuela

Angine de Poitrine

Cuarteto de Nos

Julia Wolf

Sammy Virji

Carlita

Pedro Capó

Princesa Alba

Midnight Generation

Alan Johannes Trío

Angela Torres

Tiga

Die Spitz

DJ Raff

The Alive!

Estoy Bien

Estéreo Fam

Javicrespo

Roce de Mente

Valentino Merlo

Rootz HiFi

Alicia y Las Hormigas

Yellow Fever

Lollapalooza

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para Lollapalooza Chile 2026 se pueden comprar por medio de la plataforma de Ticketmaster.

Los tickets se pueden comprar como pase diario, es decir, una entrada para un día en específico, o comprar un pase general para los tres días, los cuales se dividen en distintas categorías. Para más información, ingresa aquí.

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