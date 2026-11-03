Lollapalooza Chile 2027: Revisa el listado de artistas por día
- Por Paz Morales
Lollapalooza Chile ya publicó la programación oficial para cada uno de los tres días que durará el festival, el cual se llevará a cabo los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027.
Al igual que su versión del año pasado, el evento se realizará en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.
Con el anuncio del cartel se confirma que Charli XCX encabezará la jornada del viernes 12 de marzo, The Killers la del sábado 13 y Travis Scott la del domingo 14.Ir a la siguiente nota
Revisa el line up completo por día a continuación:
Line-up viernes 12 de marzo
- Charli XCX
- David Guetta
- Sombr
- Dominic Fike
- Cage The Elephant
- Lola Young
- Tomora
- Leon Bridges
- Gondwana
- Quique Neira
- Ana Tijoux
- Snow Strippers
- Yorghaki
- Nina Urgell
- Amaia
- SFDK
- Leo Rey
- Boy Harsher
- Congreso
- Dinamarca
- Violet Grohl
- Hermanos Ilabaca
- We Are The Grand
- Lorna
- Olivia García
- White MJ
- Nando García
- Rootz HiFi
- Javiera Electra
- La Ramona
- Vibration Echoes
Line-up sábado 13 de marzo
- The Killers
- The Neighbourhood
- Fontaines D.C.
- The Prodigy
- Malcolm Todd
- Raye
- Adéla
- Marlon Hoffstadt
- Alex Anwandter
- Santaferia
- Javiera Mena
- Lucky Brown
- K4os
- Boys Noize
- Elta Taubert
- Santos Bravos
- Los Testas
- Saramalacara
- Natalia Lacunza
- Mind Enterprises
- Pascual Arroyo
- Kuina
- Catalina y Las Bordonas de Oro
- Teodietoedio
- Iza TKM
- Ryan
- Rootz HiFi
Line-up domingo 14 de marzo
- Travis Scott
- Queens of the Stone Age
- Rawayana
- Geese
- Slayyyter
- Four Tet
- Francisca Valenzuela
- Angine de Poitrine
- Cuarteto de Nos
- Julia Wolf
- Sammy Virji
- Carlita
- Pedro Capó
- Princesa Alba
- Midnight Generation
- Alan Johannes Trío
- Angela Torres
- Tiga
- Die Spitz
- DJ Raff
- The Alive!
- Estoy Bien
- Estéreo Fam
- Javicrespo
- Roce de Mente
- Valentino Merlo
- Rootz HiFi
- Alicia y Las Hormigas
- Yellow Fever
¿Cómo comprar entradas?
Las entradas para Lollapalooza Chile 2026 se pueden comprar por medio de la plataforma de Ticketmaster.
Los tickets se pueden comprar como pase diario, es decir, una entrada para un día en específico, o comprar un pase general para los tres días, los cuales se dividen en distintas categorías. Para más información, ingresa aquí.
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