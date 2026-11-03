Metro de Santiago cierra tres estaciones de Línea 2 por emergencia médica: Revisa tramos disponibles

03 nov. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una interrupción en el servicio afectó la operación de la Línea 2 del Metro de Santiago durante la tarde de este martes, debido a un procedimiento por emergencia médica.

De acuerdo con lo informado por la empresa estatal, la situación obligó a disponer el cierre temporal de tres estaciones de la red y a suspender sus respectivas combinaciones de líneas:

Patronato (cerrada)

(cerrada) Puente Cal y Canto (cerrada y con combinación suspendida)

(cerrada y con combinación suspendida) Santa Ana (cerrada y con combinación suspendida)

19:54 hrs. Las siguientes estaciones de #L2 se encuentran cerradas por emergencia médica:



❌Patronato

❌Puente Cal y Canto L2 (combinación suspendida)

❌Santa Ana L2 (combinación suspendida) https://t.co/i6arz6A4YP — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 3, 2026

Buses de apoyo

Por la emergencia ocurrida en el tren subterráneo, Red Movilidad activó buses de apoyo entre Cerro Blanco y Los Héroes. Los recorridos con refuerzo son los siguientes:

203

208

403

302

B03

B29

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.