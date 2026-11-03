Metro de Santiago cierra tres estaciones de Línea 2 por emergencia médica: Revisa tramos disponibles
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Una interrupción en el servicio afectó la operación de la Línea 2 del Metro de Santiago durante la tarde de este martes, debido a un procedimiento por emergencia médica.
De acuerdo con lo informado por la empresa estatal, la situación obligó a disponer el cierre temporal de tres estaciones de la red y a suspender sus respectivas combinaciones de líneas:
- Patronato (cerrada)
- Puente Cal y Canto (cerrada y con combinación suspendida)
- Santa Ana (cerrada y con combinación suspendida)
19:54 hrs. Las siguientes estaciones de #L2 se encuentran cerradas por emergencia médica:— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 3, 2026
❌Patronato
❌Puente Cal y Canto L2 (combinación suspendida)
❌Santa Ana L2 (combinación suspendida) https://t.co/i6arz6A4YP
Buses de apoyo
Por la emergencia ocurrida en el tren subterráneo, Red Movilidad activó buses de apoyo entre Cerro Blanco y Los Héroes. Los recorridos con refuerzo son los siguientes:
- 203
- 208
- 403
- 302
- B03
- B29
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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