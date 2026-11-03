Multifondos de AFP: Fondo E se recupera con rentabilidad de 3,2% en octubre

03 nov. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Los fondos previsionales con mayor exposición a instrumentos de renta fija fueron los que obtuvieron los mejores resultados durante octubre. El Fondo E lideró las rentabilidades del mes con un avance real de 3,2%, seguido por el Fondo D, que subió 1,8%. En tanto, el Fondo C registró un incremento de 1,0%.

El resultado estuvo marcado por una disminución de las tasas de interés de largo plazo en Chile y Estados Unidos, lo que favoreció el valor de los bonos.

Así lo explicó Roberto Fuentes, gerente de Estudios de la Asociación de AFP, quien apuntó a distintos factores que impulsaron el interés por estos instrumentos.

"Las tasas de los bonos de largo plazo también registraron una disminución"

"El desempeño de estos fondos estuvo favorecido por la disminución de las tasas de interés de largo plazo, tanto en Chile como en Estados Unidos. En el mercado estadounidense, las preocupaciones sobre las perspectivas de las empresas tecnológicas, junto con las expectativas económicas y de política monetaria, contribuyeron a un mayor interés por instrumentos de renta fija. En Chile, las tasas de los bonos de largo plazo también registraron una disminución durante el mes", analizó.

En concreto, la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó de 5,29% a 4,94%, una caída de 35 puntos base. En Chile, los bonos en UF al mismo plazo pasaron de 2,82% a 2,60%, equivalente a una disminución de 22 puntos base.

Como el precio de los bonos aumenta cuando caen las tasas de interés, este escenario benefició especialmente a los fondos D y E, que tienen una mayor proporción de sus inversiones en renta fija.

Fondos A y B enfrentaron un escenario menos favorable

En contraste, los multifondos con mayor exposición a acciones tuvieron un desempeño más débil, debido a las caídas registradas en las principales bolsas internacionales y en el mercado chileno.

Durante octubre, el Nasdaq retrocedió 3,4%, el S&P 500 cayó 0,9%, el IPSA disminuyó 6,5% y el índice MSCI World anotó una variación negativa de 0,8%.

Parte de esos retrocesos fue compensada por el alza de 2,2% del dólar frente al peso chileno, movimiento que pudo favorecer el valor de las inversiones extranjeras sin cobertura cambiaria.

De esta manera, el Fondo A terminó octubre con una rentabilidad real de -0,3%, mientras que el Fondo B no registró variaciones. Pese a estos resultados mensuales, ambos mantienen rentabilidades positivas en lo que va del año.