Cámara de Diputados aprobó comisión investigadora por pérdidas del fondo E: "Un verdadero asalto a mano armada"

27 oct. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una comisión especial que investigue los actos de gobierno por las pérdidas de miles de millones de dólares del multifondo E en los últimos meses. Tendrá un plazo de 60 días para emitir informe.

La comisión deberá abocarse especialmente a las acciones de los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, además de entidades del Estado encargadas de supervisar a las AFP entre los años 2018 y 2026.

Uno de los impulsores de la comisión, el diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD), informó que la estimación de las pérdidas del multifondo E ya va en 10.000 millones de dólares, por lo cual calificó esta situación como "un verdadero asalto a mano armada de las AFP".

En tanto, otro de los impulsores de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), dijo que el objetivo es "profundizar en los hechos, escuchar a los organismos técnicos y regulatorios y dar soporte a las distintas acciones que se han emprendido para establecer la responsabilidad de las AFP y de sus ejecutivos".

Además, ambos diputados y otros parlamentarios presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por el eventual delito de administración desleal, junto con solicitar que se designe un fiscal exclusivo para que investigue las pérdidas.