AFP proyectan efecto en las pensiones tras caída del Fondo E: La baja sería de entre 0,8% y 1,8%

26 oct. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estimó que la caída registrada por el Fondo E podría traducirse en una disminución de entre 0,8% y 1,8% en las jubilaciones. La proyección fue presentada este lunes ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.

León Fernández de Castro, presidente ejecutivo del gremio, expuso ante los parlamentarios luego de que el Fondo E acumulara una pérdida de 10,4% entre enero y septiembre. Durante su presentación, explicó que ese retroceso no implicaría una reducción equivalente en el monto de las pensiones.

En cambio, según las estimaciones entregadas por el representante de las AFP, el efecto sería de un nivel menor y distinto según el sexo de los afiliados: las mujeres experimentarían una disminución de 0,8%, mientras que en los hombres llegaría a 1,8%.

Luego de su exposición en la Comisión, Fernández de Castro señaló que, desde las AFP "nuestro deber es informar, explicar y estar disponibles para dar cualquier explicación que requiera el Congreso o cualquier otra institución".

Debate por el desempeño de los fondos previsionales

Fernández de Castro señaló que la comparación entre la caída del fondo y el efecto en las jubilaciones busca dimensionar de manera técnica las consecuencias para los pensionados, sin restar importancia a las pérdidas registradas.

"Primero agradecemos la posibilidad de venir a explicar a la Comisión (..) Nos parece muy importante que se entienda de manera más clara posible; es un tema bien complejo, pero nuestro deber es informar, explicar y estar disponibles para dar cualquier explicación que requiera el Congreso o cualquier otra institución", declaró Fernández de Castro.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener un mea culpa por parte de las AFP, añadio: "Eso no nos corresponde opinar a nosotros en este momento".

La exposición se realizó en medio de las discusiones entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición sobre la gestión que han realizado las AFP. En la misma sesión también participó el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez.