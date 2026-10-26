Diego Luna no vendrá a Chile: el cambio que anunció SANFIC 2026 sobre su participación

26 oct. 2026 - 15:22 hrs.

La esperada visita del actor mexicano Diego Luna a Chile sufrió un cambio. El intérprete no podrá participar presencialmente en una nueva edición del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), pese a que su asistencia había sido confirmada previamente por la organización.

La decisión se debe a compromisos profesionales de agenda, según informó el festival mediante un comunicado. Sin embargo, su ausencia no afectará las exhibiciones de la película “Ceniza en la boca”, que continuará formando parte de la programación.

¿Qué pasará con las funciones de “Ceniza en la boca”?

Desde la organización confirmaron que las exhibiciones de la película protagonizada por el interés cinematográfico de esta visita se mantienen programadas para el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre.

De esta manera, el público podrá asistir a las funciones contempladas en la programación del certamen, aunque ya no contará con la presencia física del actor mexicano durante las actividades relacionadas con su visita.

A través de su comunicado, SANFIC lamentó que Luna finalmente no pueda concretar su participación presencial y agradeció la disposición del intérprete y de su equipo durante las gestiones realizadas.

La cancelación representa un cambio en las actividades especiales anunciadas para esta edición, que busca reunir producciones nacionales e internacionales y acercar distintas propuestas cinematográficas al público chileno.

Pese a este ajuste, el festival reiteró su invitación a participar en el evento, que se desarrollará durante la primera semana de noviembre. La organización mantiene su programación y espera recibir a los asistentes en las distintas exhibiciones contempladas para esta edición.

SANFIC22 se realizará entre el 2 y el 8 de noviembre de 2026. La participación del actor había sido anunciada durante la conferencia de prensa del pasado 20 de octubre, cuando se dieron a conocer algunas de las actividades especiales de esta edición.

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