BTS, TXT, SEVENTEEN y más: HYBE CINE FEST 2026 llega a Chile con conciertos y experiencias en 3D

24 oct. 2026 - 22:44 hrs.

Los fanáticos del K-pop tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de sus artistas favoritos en la pantalla grande. Se trata de HYBE CINE FEST 2026, un festival cinematográfico que llegará a Chile con películas de conciertos y experiencias audiovisuales inspiradas en algunos de los grupos más populares de la música surcoreana.

El evento comenzó este sábado 24 y se extenderá al 31 de octubre en salas de Cinépolis, a través de su espacio +QUE CINE. La programación contempla seis experiencias audiovisuales vinculadas a artistas de la compañía surcoreana HYBE, entre ellas registros de conciertos y propuestas especiales para los seguidores.

Uno de los principales atractivos será el contenido relacionado con BTS, que incluye transmisiones especiales vinculadas a su gira mundial ARIRANG. La programación también contempla producciones de otros grupos que forman parte del catálogo de la compañía.

¿Qué artistas estarán en HYBE CINE FEST 2026?

Entre los artistas que serán parte del festival se encuentran SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER (TXT) y ENHYPEN, con registros de sus presentaciones en vivo.

SEVENTEEN estará presente con WORLD TOUR ‘NEW_’, mientras que TXT llegará con WORLD TOUR ‘ACT: TOMORROW’. Por su parte, ENHYPEN formará parte de la cartelera con WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’, una producción centrada en su espectáculo en Seúl.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para HYBE CINE FEST 2026 se pueden revisar a través de los canales oficiales de Cinépolis Chile, tanto en su sitio web como en la aplicación Cinépolis GO.

El festival se extenderá hasta el 31 de octubre, por lo que se recomienda revisar la cartelera de cada cine para conocer las funciones disponibles, sus horarios y los valores de las entradas.

Todo sobre K-pop