Detienen en Huechuraba a menor investigado por encerrona a Mónica Rincón

24 oct. 2026 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

El automóvil utilizado por los delincuentes para interceptar a la periodista Mónica Rincón se convirtió en una pieza clave para avanzar en la investigación de la violenta encerrona que sufrió en Santiago.

Las diligencias permitieron vincular ese vehículo con un robo anterior e identificar a un adolescente de 15 años, quien fue detenido este sábado en Huechuraba.

El menor, de nacionalidad chilena, es investigado por su presunta participación en una serie de asaltos cometidos durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia y quedó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria, en el marco de la investigación desarrollada bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el caso no se limita al asalto que afectó a la conductora de CNN Chile, ya que existirían otros robos de vehículos vinculados al mismo grupo.

El inspector Nicolás Cifuentes, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, explicó que las diligencias han permitido establecer antecedentes sobre la actuación de una organización que habría cometido distintos delitos utilizando armas de fuego.

“La investigación abarcó diversos delitos cometidos donde un grupo criminal, de manera organizada, empleando armas de fuego y disparando las mismas, logrando sustraer diversos vehículos en distintos puntos de la región Metropolitana”, explicó el policía.

La investigación continúa para esclarecer la participación de los demás involucrados y determinar el alcance de los delitos atribuidos al grupo.