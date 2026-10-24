Buscan a joven de 20 años desaparecido en Maipú: PDI detuvo a presunto autor de homicidio

24 oct. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para dar con el paradero de Benjamín Galdámez Rojas, un joven de 20 años que se encuentra desaparecido desde el martes 20 de octubre. Los trabajos se concentran en el sector del Zanjón de la Aguada y el río Mapocho, en la comuna de Maipú.

En el marco de la investigación por la desaparición de Benjamín, la PDI detuvo a una persona como presunto autor de homicidio. Durante esta jornada, la Fiscalía evaluaba solicitar una ampliación del plazo de detención para continuar con las diligencias investigativas.

PDI efectúa búsqueda

Los equipos policiales se encuentran desplegados en el sector de San José de la Aguada, donde realizan rastreos por tierra y agua para dar con el paradero del joven. Las labores podrían extenderse durante toda la jornada de sábado debido a las características del terreno.

La búsqueda presenta dificultades por la vegetación densa y las condiciones de los cauces de agua.

Al lugar también llegó personal de Bomberos para apoyar las labores, mientras que Carabineros se encontraba custodiando el sector. Además, otro equipo de la PDI realiza diligencias cerca de San Antonio, en el sector de la desembocadura del río Mapocho.

Familia pide ayuda para encontrar a Benjamín Galdámez

La desaparición mantiene en la angustia a los familiares del joven, quienes aseguran que fue asesinado y han solicitado colaboración para dar con su paradero.

Su padre, Israel Galdámez, publicó un mensaje en redes sociales en el que escribió: "A mi hijo Benjamín le quitaron la vida". Además, pidió que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido se comunique con las autoridades.

Benjamín fue visto por última vez cuando abordó un vehículo solicitado mediante una aplicación. Desde entonces, sus cercanos no han vuelto a tener contacto con él.

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