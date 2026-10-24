Guardias municipales rescatan a niña de 4 años que estaba dentro de un auto que había sido robado a su padre

24 oct. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de 4 años fue encontrada al interior de un automóvil robado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos sustrajera el vehículo mientras su dueño se encontraba fuera de él.

El hecho se registró el jueves en calle Tarapacá, en el barrio París-Londres, cuando el padre de la niña se bajó por algunos minutos para dirigirse a un edificio ubicado frente al lugar. El vehículo quedó con el motor encendido y con la niña adentro.

Así fue el operativo para encontrar a la niña

Al regresar, el hombre advirtió que el automóvil ya no estaba y comenzó a buscarlo por el sector. En ese momento se encontró con personal de la Policía de Investigaciones (PDI), al que le informó las características y la patente del vehículo sustraído.

Tras recibir la denuncia, la PDI realizó un patrullaje por el sector y comunicó lo ocurrido a personal de Seguridad Municipal de Santiago. El operativo permitió localizar el automóvil en las inmediaciones de las calles San Isidro y Marcoleta, a poca distancia del lugar donde había sido sustraído.

"Se logró advertir que se encontraba en el vehículo. No se encontraron las personas que lo habrían sustraído, pero sí estaba el vehículo con la menor en su interior, en buenas condiciones", explicó a Meganoticias Osvaldo Gómez, subdirector de seguridad de la Municipalidad de Santiago.

Investigan por qué abandonaron el vehículo

El funcionario municipal señaló que una de las posibilidades que se evalúan es que los responsables se hayan percatado de que había una niña dentro del automóvil y, por ese motivo, decidieran abandonarlo. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada durante la entrevista.

El funcionario destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el procedimiento: la PDI recibió inicialmente la información del padre, los equipos municipales apoyaron la búsqueda mediante sus patrullajes y las cámaras de televigilancia, y Carabineros quedó a cargo del procedimiento policial.

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