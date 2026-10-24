Joven desaparecido en Maipú: Fiscal del caso confirma que sujeto detenido "ha confesado un delito de homicidio"

24 oct. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, confirmó la detención de un hombre que confesó haber disparado contra Benjamín Galdámez Rojas, el joven de 20 años que permanece desaparecido desde el martes 20 de octubre en la comuna de Maipú.

De acuerdo con la persecutora, el detenido era la última persona que había estado con la víctima y reconoció haberle disparado. Mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho, equipos policiales mantienen un operativo para encontrar el cuerpo del joven.

Fiscal confirma confesión de detenido

Pastén detalló que la investigación comenzó con una denuncia por presunta desgracia y que la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI realizó diversas diligencias, entre ellas entrevistas a personas vinculadas con el caso.

En ese contexto, la propia fiscal tomó declaración al detenido. "Yo le tomé declaración y en definitiva él ha confesado un delito de homicidio", indicó, explicando que por ese motivo se solicitó una orden de detención.

"Él lo que confiesa es que él habría disparado a la víctima", señaló la persecutora.

La persecutora agregó que ambos se conocían desde hacía años y mantenían una relación de amistad. Respecto de una posible motivación, Pastén señaló que el imputado mencionó un problema que se habría producido ese día, aunque advirtió que ese antecedente todavía no ha sido corroborado.

La fiscal indicó que hasta el momento el arma homicida no ha sido hallada en el lugar.

Continúa búsqueda

La subprefecta Tatiana García Huidobro, de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, informó que los equipos realizaron rastreos y labores de búsqueda. Sin embargo, precisó que hasta el momento no han encontrado evidencia de interés criminalístico.

"Nos encontramos realizando diversas diligencias de carácter investigativo; particularmente hoy día se ha hecho un rastreo y un vadeo en el sector del San Juan de la Aguada", señaló la oficial. Además, aseguró que las primeras acciones investigativas se iniciaron inmediatamente después de recibida la denuncia por presunta desgracia.

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