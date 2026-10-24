Meganoticias en Brasil: reñido balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

24 oct. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

A pocas horas de una nueva elección presidencial en Brasil, el enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, se encuentra en Copacabana, en Río de Janeiro, para mostrar el ambiente que se vive en el país previo a un balotaje marcado por la estrecha diferencia entre el actual mandatario, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro.

Desde una de las playas más famosas de Brasil, el periodista reportó que, pese a la proximidad de las votaciones, turistas y residentes continúan disfrutando de la jornada, jugando fútbol en la arena y recorriendo el paseo costero de la avenida Atlántica.

“Copacabana no duerme”, describió Cuéllar al mostrar el movimiento que se mantenía en el sector a solo horas del inicio de los comicios.

Cierres de campaña y un balotaje voto a voto

La ciudad de Río de Janeiro también fue escenario de los últimos actos de campaña de ambos candidatos. Lula encabezó su actividad en Copacabana, mientras que Flávio Bolsonaro realizó la suya en Barra da Tijuca, en una jornada previa a una elección que mantiene la atención puesta en el resultado.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% alcanzado por Lula. Las últimas encuestas apuntaban a un empate técnico, con diferencias que se encontraban dentro del margen de error, por lo que el resultado de la segunda vuelta seguía siendo incierto.

Durante su cierre de campaña, Lula manifestó su confianza en imponerse en las urnas. “Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Les digo y pueden escribirlo, mañana seré elegido presidente de la República nuevamente”, afirmó el mandatario, quien también advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la democracia brasileña.

En su recorrido por Copacabana, el enviado especial de Meganoticias conversó con una electora que manifestó su apoyo a Bolsonaro y su descontento con el Partido de los Trabajadores. Al ser consultada por los principales problemas del país, mencionó la seguridad pública, la violencia y el alto costo de la vida.

La atención estará puesta en los principales centros electorales de Brasil, entre ellos São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro. Mientras Lula tenía previsto votar en São Paulo, Flávio Bolsonaro lo haría en Río de Janeiro, antes de trasladarse a Brasilia para reunirse con su padre, Jair Bolsonaro.

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